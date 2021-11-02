Экс-футболист "Волги" вызвал на бой Магомеда Исмаилова

Бывший нападающий нижегородской "Волги" Алексей Сапогов вызвал на поединок бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова.

"Обращение к Магомеду Исмаилову. Магомед, может ты вместо двух этих ребят против меня выйдешь? На словах они очень смелые и даже дерзкие. А на деле даже в Дагестане один на один боятся встретится! Я серьезно! Звони, пиши. Обсудим, где, когда, на каких условиях", — написал Сапогов на своей странице в Instagram.

В тексте речь шла о бывших футболистах "Анжи" и "Ахмата" Шамиле Лахиялове и Шамиле Асильдарове. С последним у Сапогова в 2014 году случился конфликт, в результате которого Алексей получил перелом челюсти.