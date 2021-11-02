В Петербурге свободно 15% ковидных коек

На утром вторника в Санкт-Петербурге свободными остаются 15% коек, выделенных для пациентов с коронавирусом, рассказал председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Ресурсы в городе для оказания медицинской помощи, как амбулаторно, так и в стационарах, есть. На сегодняшнее утро число свободных коек - около 15 процентов. При необходимости, естественно, мы предпримем меры, чтобы нарастить коечный фонд", - заявил он.

За минувшие сутки в городе выявили 3 066 случаев заражения, умерли 83 пациента с коронавирусом.