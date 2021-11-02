Международная конференция "Мосты духовности - от Фараби до Низами" прошла в Алматы (ФОТО)

Международная конференция, посвященная 880-летию Низами Гянджеви, под названием "Мосты духовности - от Фараби до Низами" прошла в Алматы.

Организаторами мероприятия выступили Евразийский региональный центр молодежного форума ОИС и Казахский национальный университет им. Аль-Фараби. В конференции принял участие посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов.

Форум провели в очно-дистанционном формате. В режиме онлайн к конференции присоединились десятки ученых и гостей из разных стран. От Азербайджана на ней присутствовали председатель правления Евразийского регионального центра МФ ОИС Эльчин Аскеров, академик АН Теймур Кяримли, научный секретарь Института Рукописей Азизага Наджафли, секретарь Союза писателей Азербайджана Ильгар Фахми и другие.

Всеобщее внимание привлекла казахская девочка, одетая в национальный азербайджанский костюм: она прочла стихи Низами Гянджеви на азербайджанском языке.