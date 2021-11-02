МИД Киргизии рекомендовал согражданам прививаться российскими вакцинами для получения QR-кодов

Гражданам Киргизии, которые собираются работать в России следует вакцинироваться от коронавируса российскими препаратами, советует министерство иностранных дел республики.

В настоящее время киргизские сертификаты о вакцинации находятся на рассмотрении компетентных органов в РФ, процесс их признания еще не завершен. Пока РФ признает исключительно российские сертификаты о вакцинации.

"С учетом вышеизложенного, во избежание трудностей при найме на работу в РФ и получении QR-кодов, посольство считает целесообразным соотечественникам, намеревающимся прибыть в РФ на работу, прохождение вакцинации в России российскими препаратами, сертифицированными на территории страны пребывания", - говорится в сообщении дипведомства, распространенном во вторник.