Новая операция Турции в Сирии: риторические угрозы или реальный сценарий?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган угрожает новой военной операцией против курдских боевиков в Сирии. Почему Анкара недовольна ситуацией в Заевфратье, и как поведут себя Россия и США?

Два года назад, в октябре-ноябре 2019 года, Турция провела третью военную операцию на территории Сирии – "Источник мира". Тогда вооруженным силам Турции (ВСТ) удалось выбить курдских боевиков из группировки "Отряды народной самообороны" (YPG) из почти 100-километровой зоны между Рас-эль-Айном и Тель-Абъядом. Боевые действия прекратились после вмешательства России. Ее президент Владимир Путин предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану встретиться в Сочи, где они подписали меморандум. Согласно ему, из не взятых Турцией и протурецкой оппозицией ("Сирийская национальная армия") территорий курдские отряды должны были быть отведены как минимум на 32 км на юг. На освобожденные территории планировалось ввести российско-турецкие патрули. В ряде зон удалось добиться этого, но не во всех.

Курдские боевики отказываются покидать свои позиции, игнорируя соглашение Путина и Эрдогана. Более того, со стороны YPG периодически совершаются атаки против ВСТ. Так, 10 октября неизвестные из ПТРК обстреляли турецкую колонну у поселка Мари в районе Азаза провинции Алеппо, в результате был поражен бронеавтомобиль "Кирпи". Анкара обвинила в нападении YPG, последние отрицали свою причастность.

Не исключено, что во время встречи с Путиным в Москве 29 сентября Эрдоган выражал недовольство положением дел в Заевфратье. Во всяком случае, спустя две недели, 13 октября, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил: "Россия и США также несут ответственность за атаки "Отрядов народной самообороны"/ "Рабочей партии Курдистана против Турции"". Претензия к России связана с сочинской сделкой 2019 года, к США – с тем, что сирийских курдов курируют американцы и на курдских территориях находятся американские базы.

Таким образом, Турция примерно с середины октября угрожает проведением военной операции в Сирии против YGP. После атак на ВСТ со стороны курдов Эрдоган заявлял о "переполненной чаше терпения" Турции и о том, что Анкара в ближайшее время ликвидирует угрозу "террористов" своими силами. 1 ноября Эрдоган повторил свою угрозу. "Конечно, операция проводится тогда, когда она нужна. От этого нет пути назад… Если против нас выступят террористические организации PKK/PYD/YPG, мы сделаем все необходимое. И в этом вопросе мы не пойдем на компромиссы", - сказал он. В тот же день источник РИА Новости в оппозиции сообщил о готовности ВСТ уже 2 ноября начать военную операцию против "Сирийских демократических сил" (СДС), костяк которых составляют YPG.

Основных вопроса по теме турецкой операции три. Состоится ли она? Как отреагирует Россия? Как отреагируют США?

Вспоминая предыдущий опыт турецких операций в Сирии, надо отметить, что перед ними из офиса Эрдогана и МИД Турции постоянно следовали угрозы, и они находили практическое воплощение. В 2018 году турки зачистили Африн ("Оливковая ветвь") от YPG, а в 2019 году – часть приграничной зоны за Евфратом ("Источник мира"). И сейчас едва ли Эрдоган разбрасывается пустыми словами.

Во время атаки ВСТ в Африне Россия проявила нейтралитет, получив "свободу рук" для атак Дамаска и ВКС РФ в операциях против вооруженной сирийской оппозиции. При операции "Источник мира" Москва предложила свое посредничество. С одной стороны, РФ умеет идти на выгодный обмен, с другой – находить общий язык с Турцией, чтобы спасти курдов от полного разгрома. Что выберет на этот раз Путин? Если курды севера Сирии согласятся перейти под флаг Дамаска, президента Башара Асада, тогда турецкая операция потеряет смысл. Если же курды, снова поверив в поддержку США, откажутся от помощи МИД РФ, их ждет третье поражение от ВСТ. В обмен на турецкую операцию в Заевфратье Москва может получить для себя и своего союзника Асада контроль над районами в провинции Идлиб до трассы М4.

Соединенные Штаты формально ответственны за своего союзника YPG, вместе с которым в 2015-2016 годах сражались против ИГИЛ (запрещена в РФ). В 2019 году со стороны администрации Дональда Трампа последовала жесткая реакция и угрозы "обрушить экономику Турции", если последняя пойдет в атаку против YPG. Однако США так и не смогли остановить Турцию, фактически, предав своего союзника в лице сирийских курдов. Не исключено, что на этот раз Белый дом поведет себя точно так же. У Эрдогана на встрече на полях G20 в Риме была возможность обсудить операцию с Джозефом Байденом. Из открытых источников известно, что среди обсуждаемых ими тем была и Сирия. Удалось ли Эрдогану получить "зеленый свет" от американского президента, неясно. Узнать мы этом сможем лишь по реакции Вашингтона в случае реального начала боевых действий в Заевфратье.