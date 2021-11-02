В России продолжает расти число смертей от COVID-19 за сутки

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 39,0 тыс случаев заболевания, умерли за сутки 1 178 пациента - это максимум за всю пандемию.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 39 008 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 136 (8,0%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве – 5 736, в Петербурге – 3 066, в Московской области – 2 893. В Крыму новых случаев 732, в Ставропольском крае - 460, в Краснодарском крае - 287, в Дагестане - 164, в Кабардино-Балкарии - 129, в Чечне - 118, в Северной Осетии - 102, в Карачаево-Черкесии - 85, в Ингушетии - 80, в Адыгее - 79.

Суточный прирост составил 0,46%, общее число инфицированных достигло в России 8 593 200 человек.

За сутки выписан по выздоровлении 30 905 человек, за весь период - 7 412 631 человек.

Умерли за сутки 1 178 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 240 871 человек.