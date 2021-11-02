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Глава МИД Ирана заболел коронавирусом

Telegram-канал МИД РФ
Telegram-канал МИД РФ

Иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян заразился Covid-19. Об этом рассказал официальный представитель внешнеполитического ведомства ИРИ Саид Хатибзаде.

Подтвердив сообщения СМИ о том, что анализ главы министерства на коронавирус дал положительный результат, он уточнил, что дипломат находится на карантине, он лечится дома, сообщает Tasnim.

Хатибзаде добавил, что Абдоллахиян чувствует себя хорошо и на самоизоляции продолжает выполнять свои обязанности, хотя график работы пришлось изменить из-за карантина.

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