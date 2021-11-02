В Горах Кавказа нашли рукотворные пещеры

Ученые-спелеологи из Чеченского и Крымского университетов во время экспедиции сделали интересную находку: в горах Кавказа, в районе плато Балой-Лам, Гилла-Корд и хребта Чарма, они нашли семь пещер и несколько гротов, - рассказал старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии крымского вуза Геннадий Самохин.

"Помимо естественных пещер, мы нашли и искусственные, и предполагаем, что это аланские захоронения II века нашей эры. Мы зафиксировали эти места и сообщили о них нашим коллегам из Чеченского государственного университета - теперь склепы откроют и будут изучать", - сообщил ученый, передает "Интерфакс".

Ранее эти места оставались малоизученными – дорогу к ним проложили лишь годом ранее. Горный массив выступает над уровнем моря на два километра, а подземные воды поднимаются только на 500-700 м, что способствовало формированию карстовых пещер, зачастую крупных – до 7 м в диаметре.

Находки занесут в кадастр пещер России, а летом следующего года продолжат их исследования, - добавил Геннадий Самохин.