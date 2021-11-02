На Узбекистан идут морозы с Урала

Узгидромет экстренно предупреждает о похолодании в республике.

"4-5 ноября по Узбекистану ожидается понижение температуры на 10-13 градусов, вызванное вторжением на территорию республики через Казахстан холодной воздушной массы, сформировавшейся над районами Урала", – рассказали синоптики.

Температура воздуха днем 4-5 ноября составит плюс 3-8, в ночь похолодает до минус 2-7, в северных района ожидается до 5-10 градусов мороза.

Резкое похолодание будет связано с сильным ветром - 4 ноября местами порывы будут достигать 15-20 м/с.