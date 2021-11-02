Джо Байдена назвали катастрофой для США
Американский сенатор от республиканцев Рик Скотт считает, что политика президент США Джо Байдена стала "настоящей катастрофой" для страны.
Так, ссылаясь на данные Минторговли США, он напомнил о падении ВВП страны на фоне инфляции и кризиса в цепочке поставок, который усугубился при действующем главе государства.
"Всего за девять месяцев на посту, проводя радикально-социалистический курс вместо политики, действительно отвечающей интересам американских семей, он довел Америку до опасно низких показателей", — приводит его слова RT.
Скотт подчеркнул, что основной причиной роста цен "почти на все" стали неправильные действия американского лидера.
"При Байдене американцы уже не могут сводить концы с концами. Пора президенту очнуться и прислушаться, пока США не подошли к полному экономическому краху", — заключил республиканец.