Туман приостановил навигацию в проливе Босфор - СМИ

Турецкие власти сегодня утром временно закрыли навигацию для транзитных судов в проливе Босфор – причиной такого решения стал сильный туман, окутавший Стамбул, - сообщает турецкий телеканал NTV.

"Туман начался в Стамбуле ночью, но к утру он усилился. Из-за этого для транзитных судов временно закрыт Босфорский пролив в обоих направлениях", - передает РИА Новости со ссылкой на телеканал.

Напомним, пролив Босфор, проходящий через Стамбул, соединяет Европу и Малую Азию, а также Черное море с Мраморным. Также пролив является частью внутриевразийской границы и самым узким межконтинентальным проливом в мире: в отдельных местах его ширина составляет всего 700 м.