Глава Адыгеи призвал проголосовать за бренды республики на конкурсе "Вкусы России"
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в национальном конкурсе "Вкусы России" и попросил жителей республики последовать своему примеру.
Адыгея представила на конкурсе сыр, соль, мед и пыльцу "Лаго-Наки". Отдать свой голос можно только за три бренда трех разных регионов. Голосование продлится до 7 ноября.
"Я свой выбор уже сделал - проголосовал за адыгейский сыр, кабардинскую халву, домбайское варенье из сосновых шишек", - написал Кумпилов в Instagram.
Напомним, что национальный конкурс региональных брендов продуктов питания "Вкусы России" запущен с целью поддержать села агропромышленный комплекс.