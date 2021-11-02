Глава Адыгеи призвал проголосовать за бренды республики на конкурсе "Вкусы России"

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в национальном конкурсе "Вкусы России" и попросил жителей республики последовать своему примеру.

Адыгея представила на конкурсе сыр, соль, мед и пыльцу "Лаго-Наки". Отдать свой голос можно только за три бренда трех разных регионов. Голосование продлится до 7 ноября.

"Я свой выбор уже сделал - проголосовал за адыгейский сыр, кабардинскую халву, домбайское варенье из сосновых шишек", - написал Кумпилов в Instagram.

Напомним, что национальный конкурс региональных брендов продуктов питания "Вкусы России" запущен с целью поддержать села агропромышленный комплекс.