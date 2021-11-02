Крым установил антирекорд по коронавирусу длиной в месяц

В Крыму за минувшие сутки выявили 732 случая заражения коронавирусом, это максимум с начала пандемии.

Таким образом, в Крыму новый рекорд по заболеваемости устанавливается целый месяц. Впервые июньский максимум был перебит 2 октября, когда в регионы выявили сразу 421 случай заражения, с тех пор заболеваемость растет ежедневно.

"За 1 ноября 2021 года на территории республики Крым зарегистрировано 732 случая новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении минздрава республики.

Отметим, что за сутки был проведен 3 201 тест на коронавирус, из них 732 оказались положительными.

Общее число заболевших в Крыму с начала пандемии составляет 98 228 человек, из них умерли 3 030 человек.