Земля приблизится к Урану 5 ноября

Расстояние между Землей и Ураном, входящим в противостояние с Солнцем, уменьшится 5 ноября. Это создаст отличные условия для наблюдений за планетой, сообщает пресс-служба Московского планетария.

"В пятницу, 5 ноября 2021 года, в 3:00 по московскому времени Уран окажется в противостоянии с Солнцем. Наступает наилучшее время для наблюдения седьмой планеты в телескоп. Расстояние между Землей и Ураном в этот день будет наименьшим в 2021 году и составит 2,8 млрд км, а видимый диаметр планеты - наибольший в году (3,7 угловые секунды)", - сказано в сообщении.

С каждым годом Уран располагается все выше в небе северных широт. По мнению астрономов, период с осени и до конца зимы является наилучшим временем для его наблюдений.

Противостоянием планет называют расположение небесных тел, при котором их центры оказываются на одной линии, при этом Земля находится между Солнцем и "противостоящей" ему планетой.

"Моменты противостояния являются наилучшими для наблюдения астероидов и планет от Марса до Нептуна, поскольку в это время планета находится на минимальном расстоянии до Земли, а ее диск полностью освещен Солнцем", - добавили в планетарии.