В Минздраве назвали оптимальный вариант прививки "Спутником Лайт"

Однокомпонентную российскую аникоронавирусную вакцину "Спутник Лайт" лучше всего использовать для ревакцинации или вакцинации уже переболевших, - сообщил главный внештатный инфекционист Минздрава РФ, замдиректора по научной работе и инновационному развитию Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Владимир Чуланов.

"Препарат "Спутник Лайт" все-таки целесообразно использовать не для первичной вакцинации, а для повторной вакцинации или вакцинации переболевших пациентов. А для первичной вакцинации, для ранее не болевших рекомендуется использование вакцин двухкомпонентных", - рассказал он, передает ТАСС.