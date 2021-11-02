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ДТП с грузовиком и "Приорой" произошло в Чечне

ДТП с грузовиком и &quot;Приорой&quot; произошло в Чечне

Автомобили "МАЗ" и "Лада Приора" столкнулись в Гудермесском районе. Такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МВД по Чечне.

Установлено, что авария произошла вечером на 708-м километре федеральной автодороги "Кавказ", водители транспортных средств - мужчины 1979 и 1971 года рождения.

В результате водитель "МАЗа" был госпитализирован в травматологическое отделение Гудермесской районной больницы, водитель "Приоры" не пострадал.

Оба транспортных средства получили механические повреждения. Обстоятельства инцидента устанавливаются, идет проверка.

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