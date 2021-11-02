Институт Пушкина назвал главные слова 2021 года

"Спутник" стал главным словом года, сообщил проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина, научный руководитель проекта "Слово года" Михаил Осадчий.

"По результатам анализа на первое место вышло слово "cпутник", его в 2021 году стали употреблять в девять раз чаще, чем раньше. Это слово прочно связано с названием российской вакцины, рост частотности употребления обусловлен широким обсуждением тем вакцинации и признания российской вакцины за рубежом", - рассказал Осадчий.

Второе место рейтинга досталось "Афганистану", в этом году это слово стали использовать в 6,5 раза чаще.

В тройку лидеров также включен "Северный поток" - словосочетание использовалось в пять раз чаще, чем в прошлом году.

Также выросла частотность слов "перепись", "импичмент", "QR-код", "антипрививочник" и "антиваксер".

Некоторые слова, признанные институтом ключевыми в 2021 году, использовались реже, чем в прошлом году - это "выборы", "нерабочий" и "смертность".