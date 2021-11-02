Власти Кубани отчитались о практически полной обязательной вакцинации

На Кубани прошли вакцинацию почти 650 тыс сотрудников различных отраслей, которые распоряжением главы краевого Роспотребнадзора подлежали этой процедуре в обязательном порядке, - сообщает пресс-служба администрации региона.

"План обязательной вакцинации на Кубани выполнили на 94%. Прививку от COVID-19 сделали более 648 тыс сотрудников отдельных отраслей. Активнее всего вакцинируются работники бытового обслуживания, образования, здравоохранения и общественного питания", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Также в регионе перевыполнили план вакцинации работники сферы образования, где при планируемых 118,1 тыс сотрудников привились от коронавируса 133,1 тыс человек.

Серьезно отстают от них студенты колледжей, техникумов и вузов – среди них привиты лишь 36,6% человек от планируемого числа.