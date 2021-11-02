Россияне снова активно заказывают тренажеры и спортинвентарь

Во время локдауна весной 2020 года в России был зафиксирован небывалый спрос на спортинвентарь, похожая ситуация намечается и сейчас, когда в стране объявлен режим нерабочих дней.

После локдауна в прошлом году россиянам оказались не нужны различные тренажеры, спорттовары стали распродаваться на различных сайтах.

"В периоды, когда доступ в спортзалы ограничен, люди покупают спортинвентарь, а после, потеряв интерес или необходимость в нем, продают - этот тренд становится все более популярным", - рассказал генеральный директор агентства "Infoline-аналитика" Михаил Бурмистров.

При этом с конца октября, когда в России был объевлен режим нерабочих дней, который каждый регион может продлить, исходят из ситуации с коронавирусом, граждане снова стали интересоваться товарами для занятий спорта вне зала.

По мнению Бурмистрова, в ближайшие дни "спрос на тренажеры и спортинвентарь будет расти как на маркетплейсах, так и на сервисах объявлений". Если режим нерабочих дней продлят и после 7 ноября, то спрос может вырасти в несколько раз, пишет "Популярная механика".