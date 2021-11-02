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Посол Франции в Ереване заявила о важности делимитации и демаркации границы Азербайджана и Армении

Посол Франции в Ереване заявила о важности делимитации и демаркации границы Азербайджана и Армении

Париж считает важным запуск делимитации и демаркации государственной границы Армении и Азербайджана, сказала в интервью Armenpress посол Франции в РА Анн Луйо.

По словам дипломата, власти Франции отмечают важность проведения демаркации и делимитации границы, причем Париж, как и все мировое сообщество, призывает к мирному их проведению.

"Ясно, что установление мирной атмосферы позволит ускорить демаркационные и делимитационные работы", - указала Луйо.

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