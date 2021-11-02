Парламент, министерства и армия Грузии проведут масштабные учения "Дидгори-2021"

В Грузии скоро стартуют восьмые командно-штабные учения "Дидгори-2021" - они состоятся 8-12 ноября, сказано в сообщении на сайте Минобороны страны.

Официальная церемония открытия назначена на 5 ноября. Цель учений - усовершенствование межведомственного взаимодействия при кризисных и военных ситуациях, передает Sputnik Грузия.

К учениям в штабах оперативного и стратегического уровня присоединятся представители администрации президента, парламента и всех государственных ведомств Грузии.

Штабная часть учений пройдет в Объединенном центре подготовки и оценки НАТО-Грузия (JTEC) в Крцаниси (около Тбилиси), в Объединенном военном центре и в расположении 2-й пехотной бригады в Сенаки (Самегрело - Земо Сванети).

Кроме штабных занятий, в рамках "Дидгори-2021" состоятся и полевые учения с привлечением войск в различные учебные центры по всей Грузии.