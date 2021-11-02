Число рейсов, отменных из-за тумана в Москве, увеличилось

Московский туман отменил или задержал 177 рейсов в аэропортах "Внуково", "Шереметьево" и Домодедово, сообщает "Яндекс.Расписание".

По данным на 10.07 по московскому времени, во "Внуково" отменили четыре рейса и задержали 47, в "Домодедово" - 15 отменены и 56 задержаны, в "Шереметьево" ожидают вылета 40 рейсов, при этом 15 отменены.

Напомним, что Гидромецентр установил в Москве и Московской области желтый уровень погодной опасности из-за образования тумана.