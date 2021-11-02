Крымских медиков заподозрили в подделке коронавирусных сертификатов

Крымские правоохранители заподозрили несколько сотрудников одного из медучреждений полуострова в подделке сертификатов о вакцинации против коронавируса, - сообщает сайт МВД региона.

"С марта по апрель должностные лица одного из медицинских учреждений Крыма осуществляли подделку сертификатов пяти гражданам, установлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий ", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

В отношении нечистоплотных медиков возбуждено уголовное дело по статье "подделка, изготовление или оборот поддельных документов", им грозит лишение свободы на срок до двух лет, - говорится в сообщении.