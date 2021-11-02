МЧС: сильный туман в Подмосковье рассеется к сумеркам

В Московской области туман с видимостью 200-700 м сохранится до 15:00 вторника, предупреждают в региональном управлении МЧС России.

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" с 10:00 до 15:00 2 ноября местами по Московской области сохранится туман с видимостью 200-700 м", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, туман привел к отмене и задержке сотен авиарейсов в столичных аэропортах. Водителей просят быть предельно внимательными на дорогах из-за плохой видимости.

Туман считается сильным, если видимость составляет 500 м и менее.