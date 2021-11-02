В Грузии выявили свыше 5,5 тыс случаев заражения коронавирусом

В Грузии за минувшие сутки подтвердились 5 553 случая заражения коронавирусом.

Общее число инфицированных в стране, согласно данным официального сайта StopCov, достигло 726 941 человека.

За сутки вылечились 4 223 человека, с начала пандемии - 669 822. Умерли за сутки 47 пациентов с коронавирусом, за все время - 10 136.

За сутки сделан 48 901 тест, процент инфицирования за сутки составил 11,36%, за последние 14 дней - 9,02%.

В карантине находятся 33 человека, в стационарах наблюдаются 6 493, в ковид-гостиницах остаются 1 103 человека.