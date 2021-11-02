В Махачкале отстранили от работы "агрессивно настроенных" маршрутчиков

Главы транспортных компаний, занимающихся пассажирскими перевозками в Махачкале, отстранят от работы водителей, устроивших забастовку, сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, что в столице Дагестана десятки водителей маршруток бастуют несколько дней. Ситуация была обсуждена на заседании мэрии Махачкалы с участием представителей транспортных компаний "Астория", "Трансфлот" и "Скатранс".

Перевозчики заявили, что повышение расходов на эксплуатацию машин привело к подъему ежедневного планового задания по выручке пропорционально повышению тарифа за проезд: от 500 до 1000 рублей в зависимости от маршрута.

Водители потребовали вернуть предыдущее плановое задание, установить свободный график работы, уволить гендиректора компании "Астория", а также освободить некоторых водителей от вакцинации против коронавируса.

"По итогам совещания руководители транспортных компаний приняли решение временно отстранить от работы несколько агрессивно настроенных водителей, вести набор водителей на места тех, кто нарушает договор и ставит под угрозу срыва организацию пассажирских перевозок", – сказано в сообщении.