Кубань окажется во власти дождей

Краснодарский край покидает антициклон, который удерживал в регионе тепло, а на смену ему идут фронтальные разделы, связанные с циклоническим вихрем, которые принесут с собой дожди и грозы, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сегодня кратковременные дожди пройдут в Краснодаре, воздух в краевом центре прогреется до 18 градусов тепла, а предстоящей ночью похолодает до 11. Завтра, в среду, 3 ноября, будет облачно и без осадков, а столбик термометра днем покажет 17 со знаком плюс, ожидается легкий ветер со скоростью 3 м/с, - передает портал Юга.ру.

По краю сегодня пройдут дожди, местами будут ливни с грозой. Ночью в отдельных районах туман. Скорость ветра составит 4-9 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха днем 9-14, ночью 6-11 тепла.

Завтра по краю ожидаются дожди, а в отдельных районах - ливни с грозой. Ночью и утром местами туман. Днем воздух прогреется до 13-18, ночью похолодает до 5-10 тепла.

Чуть теплее на Черноморском побережье – сегодня-завтра здесь будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Сегодня воздух прогреется до 15-20, а завтра до 13-18 тепла. Ветер умеренный, его скорость составит 6-11 м/с, но в порывах на участке от Анапы до Геленджика она будет достигать 15-17 м/с, - добавили в Краснодарском гидрометцентре.