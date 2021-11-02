Роддом переоборудуют в ковидный госпиталь в Ставрополе

Родильное отделение городской клинической больницы скорой медицинской помощи перепрофилируют в ковид-госпиталь в Ставрополе. Такое сообщение опубликовано на странице роддома в Instagram.

В нем отмечено, что с 10 ноября прекращается прием, а с 15 ноября учреждение начнет работать в режиме ковидного госпиталя.

"Наш роддом больше не сможет вас радовать бережным родовспоможением, но теперь мы объединяем усилия против борьбы с коронавирусом и хотим помочь тем, кто нуждается в помощи сегодня", - указано в сообщении.