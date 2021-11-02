Нерабочие дни и QR-коды в России отпугнули иностранных туристов

Массовые аннуляции туров и броней проводят иностранные туроператоры на фоне введенного в России режима нерабочих дней, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Иностранные туроператоры и клиенты массово аннулируют или переносят туры с заездами на ближайшие даты. Причиной послужил как введенный в России "локдаун", нерабочие дни до 7 ноября, так и отсутствие понимания, какими будут ограничения после его окончания", - пояснила она.

В последнее время главный поток иностранцев в Россию связан с ОАЭ, Катаром, Индией. Часть туристов приезжает из стран Европы - Германии, Швейцарии, Словении.

"На данный момент отсутствуют официальные и общие регламенты протокола действий для иностранных туристов в ситуации с QR-кодами. Как представляется, пока единственный вариант пребывания иностранных туристов в России после окончания нерабочих дней – постоянное ПЦР-тестирование", - отметила Ломидзе.

Иностранцам потребуется сдавать ПЦР-тест каждые 72 часа, что требует не только дополнительных средств, но и времени на посещение лаборатории.

"Впереди предновогодний период, который все больше набирает популярность у иностранных туристов. Сейчас новогодние заезды еще не аннулируются. Туристы ждут разъяснения ситуации с QR-кодами", - заявила глава АТОР.