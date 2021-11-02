44 дня Отечественной войны Азербайджана: день тридцать седьмой, 2 ноября 2020 года

Год назад, 27 сентября 2020 года начались последние боевые действия Карабахской войны, получившие название Отечественной войны Азербайджана. В тот день оккупационные силы Армении обстреляли по всему фронту и всей границе двух стран позиции азербайджанской армии и мирные населенные пункты, в Баку было принято решение начать широкомасштабную контрнаступательную операцию против захватчиков для обеспечения безопасности граждан. "Вестник Кавказа" предлагает читателям проследить ход 44 дней Отечественной войны Азербайджана так, как он освещался год назад.

Ночью тридцать седьмого дня войны, 2 ноября, с армянской территории совершались удары по Газахскому, Дашкесанскому и Товузскому районам Азербайджана, а утром оккупационные силы Армении возобновили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Агдамского и Агджабединского районов. Стало известно, что накануне поздно вечером армянские военные попытались вторгнуться в Азербайджан из Сюникской области.

Армянские националисты в США попытались надавить на The New York Times за освещение Отечественной войны Азербайджана. В МИД РФ отреагировали на предложение Вашингтона ввести в зону боевых действий скандинавских миротворцев. В Калгари прошла акция в поддержку освобождения оккупированных территорий Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратил внимание, что Баку трижды соглашался на перемирие, но Армения трижды его нарушала.

После 15:00 было объявлено об освобождении восьми населенных пунктов Зангиланского, Губадлинского и Джебраильского районов. Также были представлены видеодокументы ликвидации четырех РСЗО "Град" оккупантов. В ответ захватчики возобновили удары по Тертерскому и Геранбойскому районам Азербайджана.

Днем был ликвидирован один из командующих оккупационными войсками в Карабахе, выяснилось, что еще один полковник был убит неделей ранее. Появилась первая жертва минных полей, оставленных оккупантами на освобожденных землях, - сотрудник ANAMA подорвался в Джебраильском районе.

Был опровергнут фейк о сбитом азербайджанском самолете, а также фейк об обстрелах мирного населения в оккупационной зоне. Позднее были раскрыты причины создания таких фейков.

Вечером с территории Армении продолжились обстрелы освобожденных населенных пунктов в Губадлинском районе. Были опубликованы кадры уничтожения живой силы захватчиков в направлении Кырмызы Базара, а также ЗРК "Куб" в захваченном селе Чардаглы Тертерского района.

В Армении под видом добровольцев на фронт стали отправлять отцов и детей под угрозой расстрела. Ереван признал гибель 1177 оккупантов.

Поздно вечером Кремль кратко сообщил о телефонных переговорах президента России Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Таким образом, в тридцать седьмой день войны освободительная азербайджанская армия продолжила выдавливать оккупационные войска Армении с территорий Зангиланского, Губадлинского и Джебраильского районов, не позволяя тем сконцентрировать значительные силы на обороне Шуши, освобождение которой было целью номер один для Баку на этом этапе Отечественной войны. Для этой же цели велись боевые действия в направлении Кырмызы Базара, через который пролегала единственная дорога от Физули до Шуши. Ереван отвечал обстрелами населенных пунктов Азербайджана, но все больше с собственной территории, поскольку лишенные подкрепления захватчики растратили боезапас.