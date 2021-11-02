Тысячи доз просроченной вакцины от коронавируса выбросили в Грузии

Порядка 17 тыс доз антикоронавирусной вакцины AstraZeneca списали в Грузии из-за истекшего срока годности, сообщил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе в эфире телеканала Rustavi 2.

Отметим, что от Covid-19 в стране погибли свыше 10 тыс человек, подавляющее большинство жертв вируса не были вакцинированы.

Гамкрелидзе обратил внимание, что мировое врачебное сообщество считает препарат AstraZeneca хорошей вакциной: она используется в разных странах чаще всего, уступая лишь Pfizer и китайским вакцинам.

"Мы хотели, чтобы она была использована более полномасштабно, но у нас, по сравнению с другими тремя вакцинами, спрос на нее был очень низким", - цитирует чиновника Sputnik Грузия.

Он призвал жителей Грузии вакцинироваться и выполнять действующие ограничения.