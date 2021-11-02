Жителей Узбекистана оставили без телевидения по ночам

В Узбекистане с 1 по 23 ноября будут временно отключать телевещание в ночные часы. Посмотреть телевизор не получится с 01.00 до 06.00.

Как сообщили в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций республики, отключения связаны с проводимыми профилактическими работами по формированию цифровых телепрограмм. Работы проводятся на телерадиовещательных устройствах, антенна-фидерных устройствах и устройствах по передаче и приему со спутниковых устройств ГУП "ЦРРТ".

Составлен график, согласно которому каждый регион Узбекистана, за исключением Ташкента, останется без телевидению только на одну ночь в ноябре.

Пользователей просят в это время не менять настройки телевизоров, тюнеров и прочего оборудования.