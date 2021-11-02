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Прививка от гриппа не вызвала неприятия у россиян

Прививка от гриппа не вызвала неприятия у россиян

Россияне с оптимизмом восприняли вакцинацию от гриппа, - сообщает сайт Роспотребнадзора.

"Мониторинг за иммунизацией населения против гриппа показывает, что по состоянию на 29 октября текущего года в Российской Федерации привито более 38,2 млн человек, что составляет 26,2% от численности населения страны", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

В то же время в надзорном ведомстве отмечают, что эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ превышены в 57 регионах России, а заболеваемость обусловлена большей частью циркуляцией респираторных вирусов негриппозной этиологии.

Заболеванию преимущественно подвержено взрослое население, а также дети в возрасте от 7 до 14 лет, - отметили в ведомстве.

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