Прививка от гриппа не вызвала неприятия у россиян

Россияне с оптимизмом восприняли вакцинацию от гриппа, - сообщает сайт Роспотребнадзора.

"Мониторинг за иммунизацией населения против гриппа показывает, что по состоянию на 29 октября текущего года в Российской Федерации привито более 38,2 млн человек, что составляет 26,2% от численности населения страны", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

В то же время в надзорном ведомстве отмечают, что эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ превышены в 57 регионах России, а заболеваемость обусловлена большей частью циркуляцией респираторных вирусов негриппозной этиологии.

Заболеванию преимущественно подвержено взрослое население, а также дети в возрасте от 7 до 14 лет, - отметили в ведомстве.