Двое погибли в ДТП с микроавтобусом в Сочи

Микроавтобус с пассажирами и легковой автомобиль столкнулись на трассе "Джубга - Сочи" сегодня ночью, такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МВД по Кубани.

Авария случилась примерно в 00:50 мск в Лазаревском районе Сочи. "По предварительным данным, водитель ВАЗ-21093 выехал на полосу встречного движения, где врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter", - цитирует сообщение "Интерфакс".

Жертвами ДТП стали водитель и пассажир "Жигулей".

Пострадали семь пассажиров микроавтобуса, пяти из них помощь оказали на месте, двое были госпитализированы с различными травмами.