Туман парализовал аэропорты Москвы

В Москве на утро 2 ноября задержано и отменено свыше 150 авиарейсов, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".

Густой туман опустился на столицу накануне вечером. Согласно сообщениям МЧС, он должен рассеяться около 10.00 вторника. По прогнозам синоптиков, туман может простоять до 11.00.

В Домодедово отменили 15 рейсов, в Шереметьево отменили 14, задержали 44 рейса, в аэропорту Внуково отменили три рейса, еще 32 рейса задержано.

Часть рейсов были оправлены на запасные аэродромы. "По данным на 08.30 мск:... "Шереметьево" – туман. Посадка на запасных аэродромах 4 рейсов... "Внуково" – туман. Посадка на запасных аэродромах 20 рейсов... "Домодедово" – туман. Посадка на запасных аэродромах 10 рейсов", - сообщили в Росавиации.