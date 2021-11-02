После ЧП с российскими туристами в Египте проверят все отели

Обеспечить безопасность российских туристов во время отдыха на египетских курортах после инцидента с отравлением российских туристов в Хургаде попросила в телефонной беседе с министром по туризму и древностям Египта Халедом Эленани глава Ростуризма Зарина Догузова, - сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с последним инцидентом с массовым отравлением российских туристов попросила египетского коллегу взять этот вопрос под личный контроль и инициировать совместно с санитарными службами Египта проверки курортных отелей и заведений общественного питания", - рассказала Догузова, передает РИА Новости.

В Египте уже началась прокурорская проверка по факту пищевого отравления российских туристов, и министр выразил готовность предпринимать все необходимые меры для безопасного и комфортного пребывания в Египте туристов из России, - поведала Догузова, отметив, что в стране начинается высокий туристический сезон, и Ростуризм прогнозирует, что зимой египетские курорты будут одним из самых востребованных направлений отдыха среди российских туристов.