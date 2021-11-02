Синоптик рассказал, когда туман уйдет из Москвы

Туман, опустившийся с вечера на Москву, рассеется примерно к 10-11 часам утра, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, сегодн в столице ожидается облачная с прояснениями погода, осадков не будет. Воздух прогреется до плюс 5-7, по области - плюс 8 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер, атмосферное давление составит 751 мм рт. ст.

"Рассеивание туманов ожидается к 10-11 часам по местному времени", - приводит слова синоптика ТАСС.

Леус добавил, что достаточно теплая для ноября погода останется в Москве до конца недели за счет вторжения теплого и влажного воздуха с Атлантики: в среду столбики термометров поднимутся до плюс 7-8 градусов, в четверг - плюс 10 градусов, а в конце недели потеплеет до 12 градусов выше нуля, при этом погода будет пасмурной и дождливой.