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Краснодар возобновит авиасообщение с Дубаем

Краснодар возобновит авиасообщение с Дубаем

Со 2 ноября международный аэропорт Краснодар возобновит прерванное из-за коронавируса авиасообщение с Дубаем, сообщает пресс-служба аэропорта.

"Авиакомпания FlyDubai начнет выполнять рейсы из Краснодара в Дубай со 2 ноября. Таким образом, будет восстановлен традиционный маршрут между Объединенными Арабскими Эмиратами и Краснодарским краем", - сказано в сообщении.

Полеты будут выполняться по вторникам и субботам. По прилете в Дубай необходимо предъявить справку о ПЦР-тесте, сданном не позднее чем за 72 часа до вылета, а также пройти повторное бесплатное тестирование на коронавирус.

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