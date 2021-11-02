Коронавирус может к концу года обрушить курс рубля

Из-за продолжающейся пандемии коронавируса рубль к концу года может просесть к доллару, - заявил инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Обычно ноябрь и декабрь - худшие для рубля месяцы, и, несмотря на то, что национальная валюта укрепилась с начала года более чем на 4% к доллару и на 9% к евро, в этом году историческая закономерность может быть нарушена: Банк России продолжит политику ужесточения и, вероятно, снова повысит ключевую ставку. Тем не менее, "мин" для рубля достаточно, - пояснил эксперт.

Негативные сюрпризы могут ждать рубль в разрезе цен на энергоносители, в геополитике, в общем аппетите к риску, на который, в свою очередь, будет давить монетарное ужесточение в США, о начале которого может быть объявлено уже на этой неделе, а также фактор пандемии.

"На фоне не ослабевающих вирусных рисков новости о сворачивании монетарных стимулов могут быть восприняты особенно болезненно. Для валютного рынка это значит рост доллара, который сделает более уязвимыми позиции валют развивающихся стран", - отметил аналитик, передает "Прайм".

Пока, по крайней мере до конца ноября, ждать существенного ослабления российской валюты не стоит: пара доллар-рубль останется в диапазоне 69,5-73,5, евро-рубль - 81-84, - добавил Александр Бахтин.