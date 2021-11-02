Казахстан и Узбекистан получили российское оружие

Россия завершила поставки продукции военного назначения Казахстану и Узбекистану, запланированные на 2021 год, - сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Мы выполнили поставки в Казахстан и Узбекистан самолетов Су-30СМ, вертолетов Ми-35М, зенитных ракетных комплексов "Бук-М2Э", бронетранспортеров БТР-80 и БТР-82А. Также этим странам были поставлены многофункциональные комплексы с БПЛА "Орлан-10Е", легкобронированные автомобили "Тайфун-К", стрелковое оружие", - рассказал Шугаев, передает РБК.

Несмотря на пандемию нового коронавируса, военно-техническое сотрудничество России развивается – в текущем году были предприняты усилия для выполнения и тех контрактов, которые были намечены на начало 22-го года, - добавил Шугаев.