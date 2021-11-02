Бюджет Ингушетии пополнят федеральными средствами

Ингушетия получит дотацию в 1 млрд рублей из федерального для обеспечения сбалансированности бюджета республики, - говорится в распоряжения правительства России, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Минфину России выделить в 2021 году в целях предоставления бюджету Ингушетии дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов России в рамках подпрограммы "Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов России и местных бюджетов" госпрограммы России "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными муниципальными и финансами" бюджетные ассигнования в размере 1 млрд рублей из резервного фонда правительства России", - говорится в документе, передает ТАСС.

Также Минфину России поручено обеспечить контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых средств.

Напомним, общий объем доходов, предусмотренный проектом бюджета на 2021 год, составлял 31,142 млрд рублей, а расходная часть - 31,257 млрд рублей. Дефицит бюджета Ингушетии составил 115,6 млн рублей.