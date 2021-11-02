Власти Казахстана слишком ужесточили правила рыболовства на Каспии (ВИДЕО)

Многие рыбаки из Актау, занимающиеся рыболовством на Каспии, лишились заработка после того, как чиновники ужесточили правила их работы.

Согласно приказу министерства сельского хозяйства от 2015 года, они не могут выходить в море на резиновых лодках, а привычные сети необходимо заменить на более дорогие. Кроме того, сильно сократилось количество разрешений для рыбаков - почти в 10 раз, и теперь на один участок в независимости от его расстояния должно быть не больше 30 человек на шести лодках, - передает Sputnik Казахстан.

Также новыми правилами запрещена ловля сетями из мононити, которую рыбаки ставили на судака и кефаль. Теперь им предписано использовать сети из мультиволокна, но такие сети дороже, а главное - под водой хорошо заметны рыбе.

Еще один запрет - в море теперь нельзя выходить на резиновых лодках.

Как утверждают чиновники, таким образом они заботятся и об экологии моря, и о самих рыбаках, поскольку новые правила сократят количество брошенных в море старых сетей, в которых гибнут каспийские тюлени.

Тем не менее, даже в местной рыбной инспекции признают, что эти правила Минсельхоза больше подходят для рек и озер, а не для моря.