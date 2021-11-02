Минувшей ночью столичные аэропорты отменили более 50 авиарейсов

Московские аэропорты минувшей ночью из-за сильного тумана были вынуждены отменить или задержать с вылетом свыше 50 пассажирских авиарейсов.

Плотный туман, опустившийся на город, задержал во "Внуково" 11 рейсов, шесть авиарейсов из воздушной гавани были отменены, в "Домодедово" - четыре рейса задержаны, 13 отменены, в "Шереметьево" - семь рейсов задержаны, 11 отменены, - передает РИА Новости.

При этом московские аэропорты накануне вечером доложили о работе в штатном режиме.

Сейчас Москва и Московская область плотно окутаны туманов, видимость составляет не более 200 м. Гидрометцентр продлил из-за тумана желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области до 9:00 утра.