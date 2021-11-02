Американские спутники нашли российские танки "на украинской границе"

Американские СМИ бьют тревогу - издание Politico опубликовало спутниковые снимки российских танков, которые, якобы, находятся "на границе с Украиной" в Смоленской области.

"Новые коммерческие спутниковые фото, снятые накануне, подтверждают недавние сообщения, что Россия вновь массированно размещает военных и оборудование на границе с Украиной", - пишет издание, передает РИА Новости.

Скопление бронетанковых частей, артиллерии и пехоты американские спутники обнаружили в районе Ельни в Смоленской области, которая граничит только с Беларусью, а от Украины отделена еще одним российским регионом - Брянской областью.

Как полагают авторы публикации, российские военные подразделения, "включая элитную 1-ю гвардейскую танковую армию", выдвинулись сюда в конце сентября из других районов России, где обычно базируются".

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США отслеживают ситуацию на границе России и Украины в связи с "необычной активностью" РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, никому не угрожает и это никого не должно волновать.