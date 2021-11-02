Небо в Краснодаре расчистят от проводов

И.о. главы Краснодара Андрей Алексеенко поддержал инициативу Совета директоров города о переносе воздушных линий связи и электричества под землю.

"Действительно, такая проблема существует. Считаю, что правильно и необходимо избавлять Краснодар от проводов. В первоочередном порядке - центральные и магистральные улицы города. Механизм этой работы в ближайшее время проработаем с городскими сетевыми организациями", - заявил Алексеенко.

По его мнению, переносить сети нужно в том числе во время ремонта дорог и реконструкции кварталов. "Наша задача - наладить в следующем году комплексную работу в этом направлении", - подчеркнул он.

Идею поддержали в АО "НЭСК-электросети".

"В следующем году, в случае начала ремонта дороги или реконструкции квартала в центре города, мы однозначно подстроимся и выполним эти работы", - заявила генеральный директор АО "НЭСК-электросети" Ольга Краснянская.