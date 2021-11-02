Вильфанд: Россию ждут новые природные аномалии

Нынешняя неделя станет одной большой природной аномалией практически для всей территории России – в стране ожидается превышение средних температур на 4-12 градусов, - сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Аномалии в пятницу и субботу будут двузначными в Москве, а также во Владимирской, Рязанской областях. Аномалия 8 градусов захватывает весь центр Европейской России, все Поволжье, Урал, всю Западную Сибирь, северную половину Красноярского края с аномалиями 12 градусов и Якутию", - рассказал Вильфанд, передает РИА Новости.

Превышение нормы на 4 градуса прогнозируется на 90% территории России до субботы – такие температуры обеспечит теплый воздух с Атлантики, что случается крайне редко, - добавил синоптик.