Коронавирус захватил в России рекордное число больничных коек - СМИ

Стремительный рост числа заболевших новым коронавирусом вынудил власти страны ввести рекордное количество коек для больных COVID-19, их число достигло 290 тыс, - заявил газете "Известия" главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

"Резерв свободного коечного фонда существенно снизился по сравнению с предыдущими периодами, потому что, естественно, сейчас госпитализировано гораздо больше, чем раньше", - рассказал Чуланов, отметив, что во время предыдущего пика заболеваемости для пациентов с коронавирусом работало максимум 270 тыс коек, передает РИА Новости.

Небольшое снижение заболеваемости наблюдается лишь в 13 российских регионах, - добавил инфекционист.

Напомним, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, что рост заболеваемости коронавирусом отмечается в 78 субъектах федерации, снизился он лишь в двух. В Минздраве России полагают, что к росту числа пациентов, которым требуется госпитализация, привело распространение дельта-штамма коронавируса.