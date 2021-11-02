Германия форсирует старт "Северного потока - 2" - СМИ

Германия ратует за скорейший ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2", - заявил в интервью влиятельной немецкой газете Bild премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

Скорейшее принятие такого решения может остановить рост цен на газ на европейском рынке.

"Нам нужен ценовой тормоз на зиму и газовая стратегия, которая обеспечит Германию поставками топлива. К этому, в том числе, относится ввод в эксплуатацию "Северного потока - 2", - отметил Зедер, передает РИА Новости.

Ранее Министерство экономики Германии пришло к заключению, что сертификация российского трубопровода не поставит под угрозу безопасность поставок топлива в ФРГ и ЕС.

Напомним, в последние месяцы в Европе резко подскочили цены на энергоносители: если в начале августа расчетная стоимость газового фьючерса составляла около $515 за тысячу кубометров, то к концу сентября она выросла вдвое. Цены на газ начали снижаться лишь после того, как 6 октября достигли исторического максимума в $1937 за тысячу кубометров.