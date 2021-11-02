Коронавирус покидает Алматы

За минувшие сутки в Казахстане выявили 1 181 новый случай заболевания коронавирусом, - сообщает министерство здравоохранения.

Самая приятная новость – немного снижается заболеваемость в Алматы. Теперь мегаполис сместился с первого на третье место ковидного антирейтинга, - передает Sputnik Казахстан.

В первой тройке по числу заболевших Павлодарская область со 168 новыми инфицированными, город Нур-Султан со 145 пациентами и город Алматы, в котором заболели еще 145 человек.

Более ста случаев заболевания за сутки выявлено в Северо-Казахстанской (137), Карагандинской (131) и Акмолинской (118) областях.

Всего в стране с марта 2020 года выявлены 941 793 заболевших коронавирусной инфекцией, - говорится в сообщении Минздрава страны.