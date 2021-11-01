Главная » Новости
Азербайджан Иран

Представитель ВОЗ рассказала, что необходимо для завершения пандемии

Представитель ВОЗ рассказала, что необходимо для завершения пандемии

Для завершения пандемии требуется достичь достаточного уровня иммунитета населения, сказала официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 1".

По ее словам, в данный момент в европейском регионе, в том числе и в России, наблюдается рост числа случаев заражения Covid-19: за последние две недели он составил 18%, показатель повышения смертности примерно сопоставим с ним.

Вуйнович подчеркнула, что на сегодня остается еще много тех, кто не обладает иммунитетом и уязвим к инфекции: они либо не привиты, либо не переболели.

Пандемия, обратила внимание представитель ВОЗ, завершится, "когда будет достигнут достаточный уровень иммунитета".

"Это значит, что надо иметь достаточно вакцинированных людей в короткий период времени", - пояснила она.

1065 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!