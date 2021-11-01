Представитель ВОЗ рассказала, что необходимо для завершения пандемии

Для завершения пандемии требуется достичь достаточного уровня иммунитета населения, сказала официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 1".

По ее словам, в данный момент в европейском регионе, в том числе и в России, наблюдается рост числа случаев заражения Covid-19: за последние две недели он составил 18%, показатель повышения смертности примерно сопоставим с ним.

Вуйнович подчеркнула, что на сегодня остается еще много тех, кто не обладает иммунитетом и уязвим к инфекции: они либо не привиты, либо не переболели.

Пандемия, обратила внимание представитель ВОЗ, завершится, "когда будет достигнут достаточный уровень иммунитета".

"Это значит, что надо иметь достаточно вакцинированных людей в короткий период времени", - пояснила она.